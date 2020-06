Ascolti tv, la finale di Amici Speciali batte la fiction di Rai Uno

06 giugno 2020 a

Amici Speciali è terminato ieri sera e gli ascolti tv della finale sono stati 3.206.000 spettatori pari al 16.62% di share. La prima puntata aveva registrato un buon 18.8% con 3.875.000 di spettatori, ma già nella seconda gli ascolti erano calati. Gli spettatori si sono assestati intorno ai tre milioni mentre lo share è stato del 16,1% e poi del 16,7%. L'ultima puntata è andata meglio delle due puntate precedenti ma non meglio della prima, guadagnando circa duecentomila spettatori in più e vincendo comunque la serata.

Cose che solo la De Filippi. Telefona a Carlo Conti, spottone in diretta alla Rai, spiazzato pure lui

Battuta su Rai Uno la fiction Il Coraggio di Angela con Lunetta Savino che ha conquistato 3.178.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai Due Sabbia Rosso Sangue ha interessato 1.256.000 spettatori pari al 6.34% di share. Su Italia 1 2 Fast 2 Furious ha intrattenuto 1.471.000 spettatori (6.38%). Su Rai Tre Notti Magiche ha raccolto davanti al video 738.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie ha totalizzato 1.275.000 spettatori con il 6.61% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.029.000 spettatori con uno share del 5.36%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha segnato 654 .000 spettatori con il 2.77%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 1.332.000 spettatori con il 5.37%.

