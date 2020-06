Caterina Balivo a Tv Talk, super-gaffe su Irene Pivetti: "Ha rotto sempre gli schemi. Fu la prima donna a..."

07 giugno 2020 a

Ops, Caterina Balivo. L'ormai ex conduttrice di Vieni da Me era ospite a Tv Talk, dove è incappata in una piccola gaffe storico-politica. Si parlava di Irene Pivetti, al centro delle attenzioni per la vicenda delle mascherine importate dalla Cina, e la Balivo ha affermato: "Non è una donna scontata, è intelligente, ha rotto sempre gli schemi". E ancora: "È stata la prima donna presidente della Camera, ha sposato un uomo molto più giovane, è diventata mamma due volte in pochi anni". E nessuno la ha corretta. L'errore, infatti, sta sulla "prima donna presidente della Camera", carica a cui fu eletta nel 1994 quando militava nella Lega Nord. Non fu infatti lei la prima donna, bensì Nide Iotti, eletta per la prima volta nel 1979, dunque confermata nel 1983 e nel 1987 (complessivamente fu presidente di Montecitorio per 13 anni).

