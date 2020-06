Domenica In, "allora Fabio Fazio?". Mara Venier, domanda storta alla Littizzetto: cala il gelo

07 giugno 2020 a

Grossi dubbi sul futuro di Fabio Fazio in Rai. Dubbi che vengono sollevati in diretta su Rai 1 da Mara Venier, forse involontariamente, nel corso dell'intervista a Domenica In a Luciana Littizzetto, ospite in collegamento. Siamo alle battute finali del colloquio, e Zia Mara si rivolge alla comica toscana: "L'anno prossimo vieni in studio, dai". Ma la Littizzetto replica: "E come faccio la domenica che poi sono in onda con Fazio". Il riferimento è ovviamente a Che tempo che fa, trasmissione che dovrebbe lasciare Rai 2 per tornare su Rai 3. A quel punto, la Venier interroga Lucianina: "Ma quando comincia Fabio?". E lei: "Ah boh, chissà se cominciamo". Dunque Zia Mara si accorge che, forse, il tema è un poco un nervo scoperto, tanto che si produce in una sorta di frettolosa marcia indietro: "Non sappiamo niente. Nessuno sa niente". Cala il sipario, resto il mistero sul futuro di Fabio Fazio a Viale Mazzini.

