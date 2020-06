Mediaset, palinsesto estivo: la data ufficiale di Temptation Island, mistero su cast e format

08 giugno 2020 a

È ancora avvolta nel mistero la nuova edizione di Temptation Island, ma da oggi c’è una certezza. Si tratta della data della messa in onda, che avverrà a partire da martedì 7 luglio su Canale 5. Il sito Publitalia ha reso noti i palinsesti di Mediaset per i mesi di luglio e agosto e ha fatto una bella sorpresa ai tanti fan del reality ideato da Maria De Filippi. Confermata quindi l’edizione nip in estate, mentre a quella vip toccherà presumibilmente lo slot autunnale. Al timone del reality delle tentazioni ci sarà sempre Filippo Bisciglia, ma per quanto riguarda il cast nulla è finora trapelato. La questione principale resta però il format: non è escluso che subisca modifiche importanti. Da capire come lo show si organizzerà per rispettare le norme anti contagio: andranno messi in totale sicurezza i concorrenti, i tentatori e tutti gli addetti ai lavori.

