Uomini e Donne, il giorno della scelta: le voci su Carlo, il suo pensiero fisso

Si sceglie. Cala il sipario. Carlo Pietropoli e Sara Shaimi dovranno scegliere i rispettivi corteggiatori a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Intanto, solo Giovanna Abate ha potuto frequentare Sammy Hassan, Alchimista (ovvero Davide Basolo) e Alessandro Graziani con una nuova formula del programma. Storia diversa per Carlo e Sara. L’emergenza Covid ha bruscamente interrotto la loro frequentazione con i rispettivi corteggiatori. Sara Shaimi dovrà scegliere tra Sonny Di Meo e Matteo Guidetti (entrambi appaiono abbastanza agitati).

Carlo, invece, sembra che abbia già le idee chiare: infatti, chi lo conosce bene, ci dice che in tutti questi mesi ha un pensero fisso. Ovvero la corteggiatrice che sceglierà. Ed allora è caccia al nome. Cecilia Zagarrigo: potrebbe essere lei la futura scelta di Pietropoli. Staremo a vedere. Intanto, vengono ancora una volta, travolti dalle polemiche Sirius (26 anni) e Gemma (70). La loro storia, o forse il loro flirt, è finito nella bufera mediatica. La Rete accusa il marinaio di sfruttare la situazione solo per farsi pubblicità in televisione. Lui frena e dice di essere realmente affezionato a Gemma Galgani. Sarà così? Tina Cipollari, più agguerrita che mai, non si lascia sfuggire nulla.

