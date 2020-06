La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini fatta fuori perché filosovranista? Cosa spunta online

09 giugno 2020 a

Le voci sull'uscita di Lorella Cuccarini da La Vita in Diretta e, più in generale, dalla Rai per una questione politica, stanno indignando i social. La posizione filosovranista della conduttrice, infatti, non sarebbe particolarmente apprezzata dai partiti ora al governo, in particolare dal ministro grillino Vincenzo Spadafora. L'annuncio, seppur niente di ufficiale, ha generato l’hashtag #IoStoConLorella, in difesa appunto della Cuccarini.

La vita in diretta, la "colpa" di Lorella Cuccarini: voci sulla vergogna-Rai, perché rischia il posto

“Trovo assurdo - c'è chi cinguetta su Twitter - che la politica si occupi di chi può stare in tv e chi no”. Immediata la replica dell'agente dell'ex ballerina, Lucio Presta: “A chi lo dice". E ancora, questa volta il profilo parodia di Maurizio Costanzo: "La solidarietà è la migliore risposta a tutto. Forza!”. Un pensiero, questo, condiviso anche dalla collega Simona Ventura che subito ha messo il suo "Mi piace" alla foto.

