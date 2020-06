Antonio Zequila, un bomber: "Chi ho rimorchiato a Castelgandolfo", pazzesco

Francesco Fredella 09 giugno 2020 a

a

a

Sex symbol e latin lover. Antonio Zequila, uno dei personaggi più simpatici dell’ultimo Grande Fratello, sta per girare un film (intitolato Il volto del male) e stamattina ha fatto un casting al volo a due passi dal lago di Castelgandolfo. “Mentre ero in bicicletta ho visto una donna bellissima, bionda, prosperosa. Un nome francese. E mi sono fermato. Mi avete bloccato nell’approccio”, scherza Antonio Zequila al telefono. “Ho chiesto a questa donna se volesse partecipare al mio film. Mi è sembrata subito brava, adatta al ruolo”, precisa Antonio. E quando gli chiediamo: “Vi siete scambiati il numero?” La risposta non tarda ad arrivare: “Ovvio”. Zequila fa boom boom. Sempre.

Antonio Zequila, la impensabile foto con la madre Carmela: in bicicletta, così

Antonio Zequila, contatto con Mediaset: "Ora che sono di nuovo single..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.