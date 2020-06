Domenica In, cambio alla conduzione nella prossima stagione: parla Mara Venier

09 giugno 2020 a

Domenica In va verso il finale di stagione, ma si pensa anche all’anno che verrà. Mara Venier sarà sempre alla guida del contenitore festivo ma si prospettano grandi cambiamenti alla conduzione. Ne ha parlato lei stessa con il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice ha rivelato di avere il desiderio di “cambiare qualcosina”. L’idea è quella di allargare la platea delle persone fisse in video. “Due uomini e una donna, non so ancora. Ho tante idee…” spiega la Venier che aggiunge che la questione è già stata sottoposta ai vertici della Rai.

Intanto, ricorda Gossip e tv, gli ultimi dieci giorni non sono stati proprio semplici per Mara Venier, la quale, cadendo dalle scale della sua abitazione, ha battuto la testa e si è fratturata un piede. Nonostante ciò, ha preferito andare comunque in onda e non abbandonare il proprio pubblico.

