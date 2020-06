Domenica In, Luciana Littizzetto e i figli adottati: "Ringrazio Maria De Filippi", intervista toccante

Francesco Fredella 08 giugno 2020 a

Luciana Litizetto per la prima volta spalanca le porte del cuore. Commuove tutti. Parla dei suoi due figli adottivi. Lo fa a Domenica In in onda su Rai 1 il 7 giugno. E lo fa senza rinunciare a farci sorridere con la sua unica (e inimitabile) verve. Ma manda un messaggio pieno d’amore a tutti. È ospite di Mara Venier nell’ultima puntata della stagione. “Quando sono arrivati qui erano già abbastanza grandicelli. Avevano ferite belle vive e ancora oggi sono molte, ci sono ferite che non si sono chiuse“, racconta la 55enne torinese. “In casi come questi bisogna adattarsi, modularsi, andare avanti e amare come si sa fare. È stato difficilissimo perché con i figli naturali una donna impara gradualmente a diventare mamma. Con l’affido o l’adozione si diventa mamma di botto”, spiega la comica torinese, presenza fissa di Che tempo che fa.

La Litizetto aveva preso in affido con l’ex compagno Davide Graziano due ragazzi albanesi che avevano 11 e 9 anni: Vanessa e Jordan. Luciana li ha amati sin dal primo minuto. Nell’intervista in onda su Rai 1 ringrazia Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, che hanno adottato un ragazzo tanti anni fa. Infatti, in collegamento con la Venier, Luciana racconta ogni dettaglio di una giornata indimenticabile quando si trova a casa della De Filippi (all’epoca alle prese con le pratiche per l’affidamento) quando capisce l’importanza di un gesto d’amore come l’ adozione. La Litizzetto ringrazia “mamma Maria” con parole bellissime. Oggi i suoi figli hanno quasi 20 anni. Jordan è un social media manager, mentre Vanessa è un’appassionata di viaggi. A proposito: prima di chiudere il collegamento con Rai 1, Vanesa fa un’incursione in diretta salutando la padrona di casa.

