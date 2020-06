Domenica In, il gesto di Michele Emiliano che sconvolge Mara Venier: lo... mostra in diretta

08 giugno 2020 a

Michele Emiliano ha stupito tutti a Domenica In, anche Mara Venier. Il governatore della Regione Puglia, ospite del programma di Rai 1 in onda domenica 7 giugno, ha diffuso il proprio numero di cellulare, in diretta davanti a tutti i telespettatori. "Ce l'hanno tutti i pugliesi", ha spiegato per poi aggiungere: "È il mio numero vero, è l'unico che ho. I pugliesi sono così bravi ed educati che lo utilizzano con precisione". Un gesto che ha lasciato la conduttrice a bocca aperta: "Emiliano, ridammi il tuo numero. Non ci credo che hai dato il tuo numero in diretta, ti sto chiamando" ha voluto verificare la Venier per poi constatare che era tutto vero. "Il tuo numero è 348...? Ora mi stanno chiamando in parecchi". Insomma, niente bugie, Emiliano ha davvero dato il suo numero di telefono nello sconcerto di tutto lo studio.

