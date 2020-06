Striscia la Notizia, la pazzesca verità sul piede rotto di Mara Venier: bomba su Canale 5

09 giugno 2020 a

a

a

Ha tenuto banco negli ultimi giorni, Mara Venier con il piede rotto ma comunque e stoicamente alla conduzione di Domenica In su Rai 1 nell'ultima puntata. Seduta e ingessata, la mitica Zia Mara come al solito non ha mollato di un millimetro. Ma cosa è accaduto, davvero, al piede della conduttrice? Una peculiare testimonianza in tal senso arriva dalla puntata di Striscia la Notizia in onda su Canale 5 lunedì 8 giugno. A parlare è proprio... Mara Venier, ovviamente nella ormai celebre versione deepfake sdoganata dal tg satirico ideato di Antonio Ricci. Bene, ascoltando la deepfake-Mara si scopre che sulla rottura del piede non tutto è andato come sapevamo. E... ovviamente si scherza.

Striscia la Notizia, Mara Venier e il piede: il servizio deepfake

Striscia la Notizia, cannonata finale contro Caterina Balivo: "Conciata così", un addio velenoso

Prego? Questa scollatura alle 20.30, una Michelle Hunziker da svenire: il look (molto) audace, fuori tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.