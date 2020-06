Mario Giordano a Fuori dal coro: "Conte, dal Re Sole al Re Sòla. L'uomo che dice sempre..."

09 giugno 2020 a

Loro avevano il Re Sole, noi abbiamo "Il Re Sola". Copyright Mario Giordano, che a Fuori dal coro si presenta con una riproduzione di Luigi XIV ma con le fattezze del premier Giuseppe Conte.

L'occasione è ghiotta e irripetibile: gli Stati Generali che richiamano alla storia francese. Non proprio ben augurante per l'avvocato di Foggia, che da quando a Palazzo Chigi è scattata l'emergenza coronavirus pare averci preso gusto. "L'uomo che dice sempre 'dobbiamo fare' - lo battezza Giordano - e poi pazienza se non si fa: dobbiamo fare...". E via a una compilation (decisamente straniante) delle promesse del presidente del Consiglio.

