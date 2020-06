Luisella Costamagna ad Agorà, la protesta del Pd nelle chat private: "Diserteremo il programma"

10 giugno 2020 a

Nel Pd sono preoccupati che lo storico canale delle Terza Rete, Rai 3, la mitica Telekabul, non sia più organico al partito, ma si stia spostando su posizioni vicine a quelle del Fatto Quotidiano.. L'ultimo episodio è la notizia che Luisella Costamagna possa condurre Agorà. Con la nomina di Franco Di Mare, la terza rete - dicono dal Nazareno - è finita in orbita grillina. Nelle chat dem vengono riportate decine e decine di interventi durissimi di Costamagna contro il Partito democratico. Ci sono dubbi anche nei confronti dell'altro conduttore che si vorrebbe scegliere per "Agorà", Roberto Vicaretti, attualmente a Rai News 24.

Luisella Costamagna... magna magna: la manina di Rocco Casalino e le voci ai piani altissimi della Rai. Ora tutto torna

I messaggi della chat del Pd, non riferiti a Vicaretti, scrive il Foglio sono di questo tenore. "Dov' è finito il pluralismo della Rai? Andrà a finire che diserteremo Agorà per protesta come abbiamo fatto per mesi con Unomattina che viene condotto dal biografo di Matteo Salvini, Roberto Poletti". Per il Pd, anche la scelta dei conduttori del nuovo programma politico che andrà in onda venerdì sera, con Federica Sciarelli, che condurrà da Napoli e Gad Lerner, dimostra che Di Mare sia vicino editorialmente alla linea del Fatto. Lo stesso Lerner, ricorda il Foglio, è appena passato da Repubblica al quotidiano diretto da Marco Travaglio.

