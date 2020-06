Striscia la Notizia, Giovanna Botteri colpisce ancora: dopo quel video, un record assoluto

10 giugno 2020 a

Edizione da record per Striscia la Notizia. Giunto all'annata 32, il tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci (e condotto in questo periodo da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, nell'ormai collaudatissima formula "a staffetta" con altre coppie) non solo martedì 9 giugno è risultato il programma più visto dell’intera giornata, con un ascolto medio di 4.557.000 telespettatori e il 17.69% di share (con 19,92% sul cosiddetto "pubblico attivo" e un picco di 5 milioni alle 21.40). ma il resto della stagione conferma Striscia come vero e proprio cult della tv italiana.

Più 5% nella media stagionale degli ascolti rispetto al 2018/19, con record stabilito lo scorso 26 marzo (6.044.000 telespettatori e picchi di 7), mentre sul pubblico attivo ("Il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari", tengono a sottolineare da Mediaset) il tg è risultato il programma leader dell’access prime time 183 volte su 185. In grande espansione anche sul web, con il sito (www.striscialanotizia.mediaset.it) che ha raggiunto più di 11.2 milioni di utenti unici (+61% rispetto alla stagione precedente), generando oltre 45 milioni di pagine viste (+62%), mentre i video multipiattaforma superano le 38 milioni di visualizzazioni (+180%). Il (clamoroso) caso Botteri, la famosa polemica sulla messa in piega della inviata Rai con tanto di botta e risposta con la Hunziker, da solo ha generato quasi 1 milione e mezzo di visualizzazioni.

