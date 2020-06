Temptation Island Vip, colpo da urlo per Bisciglia? La voce: proprio loro due...

Francesco Fredella 12 giugno 2020 a

Giovanna Abate e Sammy Hassan a Temptation island? Ultima indiscrezione. Ultimo chiacchiericcio sul programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Insomma, nemmeno il tempo di baciarsi e rodare la storia d’amore che sarebbe arrivata la proposta per tornare in tv. I diretti interessanti, però, non smentiscono e non confermano. Per adesso, oltre a loro, ci sono in lista: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Mentre Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sarebbe un’ipotesi del tutto tramontata. La nuova edizione di Temptation, che inizierà a luglio, sarà un mix tra edizione vip e Nip. Ascolti assicurati. Come ogni anno. Le riprese sono fissate per i 20 giugno, la messa in onda - da indiscrezioni - per il 7 luglio. Ovviamente con Filippo Bisciglia alla conduzione. Sembra che la Marcuzzi sia stata fatta fuori per l’edizione vip.

