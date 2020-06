Io e Te, la confessione-choc di Claudio Lippi: "Il medico mi ha detto 'stai morendo'"

12 giugno 2020 a

A Io e Te anche Claudio Lippi si confessa: "Il medico mi ha detto 'Stai morendo'". Una frase, quella del cantante, che fa commuovere anche il conduttore di Rai Uno, Pierluigi Diaco. "Stavo registrando - spiega Lippi - delle puntate per un programma della concorrenza e la notte prima aveva avuto un malessere per il quale il medico mi aveva detto che dovevo andare a fare un elettrocardiogramma. Io però ci andai dopo la fine delle registrazioni delle tre puntate. Il medico che mi visitò si fece portare un bicchiere d'acqua, era per lui. Poi mi ha detto 'Stai morendo'".

Ma Lippi si ritiene fortunato per poter raccontare l'episodio: "Ero riuscito a registrare tre puntate stando male. Il nostro lavoro a volte riesce a essere una medicina. Non condivido sempre lo slogan 'The show must go on', ma spesso è quello che accade". Lo stesso Diaco ha amesso di soffrire di emicrania e, prorpio lo stesso giorno, di stare malissimo.

