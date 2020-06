Avanti un Altro, l'autore di Paolo Bonolis: "Puntate inedite mai trasmesse", e spuntano quattro prime serate

12 giugno 2020 a

Stefano Jurgens è uno degli autori più popolari di Mediaset, nonché volto noto di Avanti un altro, la trasmissione condotta con successo da Paolo Bonolis. Canale 5 sta mandando in onda le repliche, ma Jurgens in un’intervista a TvBlog ha svelato che ci sono ancora “50 puntate inedite mai trasmesse”. Ma non è tutto, perché l’autore ha poi aggiunto che Bonolis, per contratto, dovrà girarne altre 120 “più quattro appuntamenti serali mai realizzati”. Insomma, parecchio lavoro attende il buon Paolo, che però ancora non sa quando potrà tornare a registrare: al momento Avanti un altro è stato messo in stand by dai vertici di Mediaset, non c’è una data certa per la ripresa e probabilmente dipenderà da quando si potrà avere nuovamente il pubblico in studio.

