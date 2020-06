Francesca Fialdini, tour de force Rai. Chiude Da noi... a ruota libera e inizia subito un nuovo programma

13 giugno 2020 a

a

a

Tour de force per Francesca Fialdini. Domenica 14 giugno concluderà la stagione Da noi... a ruota libera, la coda di Domenica In che ha riscosso un buon successo dopo il "buco nero" della gestione Cristina Parodi. Il giorno dopo, su Rai Storia, l'infaticabile conduttrice sarà in onda con un nuovo programma, È l’Italia Bellezza, documentario in 8 puntate (di circa 60 minuti l'una, dalle 21,10) che vuole portare i telespettatori alla scoperta delle meraviglie "dimenticate" del Paese, a livello artistico, culturale e paesaggistico.

"Ho pensato di fare la suora, ma...". Impensabile Francesca Fialdini: dalla Balivo, una confessione da brividi

Prima puntata dedicata alla Valle d’Aosta e l'antichissima la Via delle Gallie, per proseguire poi nel Piemonte targato Savoia e concludersi in Liguria, alle Cinque Terre. Dopo l'estate, sia attendono novità per la Fialdini. Data tra le favorite per sostituire nello slot pomeridiano Caterina Balivo e il suo Vieni da me, la conduttrice avrebbe declinato: per il momento, si dedicherà solo al suo talk della domenica pomeriggio, ma dai vertici Rai potrebbe tornare il pressing.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.