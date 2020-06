Striscia la notizia e la rissa cult tra Barbara D'Urso e Javier Rigau: "Cosa hai detto? Ti tolgo il microfono e saluteme a soreta"

13 giugno 2020 a

Nervi tesi a Live Non è la D'Urso, con il marito di Gina Lollobrigida che prende a male parole Mauro Coruzzi: "Mi ha fatto una domanda all'inizio, ripetila! Grosero! Maleducato", urla Javier Rigau da Barcellona. Barbara D'Urso strabuzza gli occhi: "Cos'hai detto? Qual è la domanda? Io tollero, ma se continui così io tolgo il microfono e tanti saluti e salutame a soreta".

"Mi ha fatto una domanda, cercala!", incalza Rigau. E qui la D'Urso non ci vede più: "Non sono la tua segretaria e sono una donna. A me non mi parli in questo modo dicendo 'cercala'. Ti comporti da gentleman, per favore fly down e sii educato come io sono educata con te". La scela vale a Carmelita il quinto posto nella classifica dei Nuovi mostri di Striscia la notizia con il meglio (o il peggio) della settimana in tv.

