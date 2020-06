Da domani su Nickjr le nuove avventure dell'orsetto Paddington. In attesa del terzo film della serie

14 giugno 2020 a

Da domani su NickJr (Sky 603) debuttano Le Avventure di Paddington. Nella nuova serie, in onda alle 9 e alle 20, vedremo l’orsetto ghiotto di marmellata d’arance animato in 3D in Windsor Garden, impegnato a scrivere lettere alla Zia Lucy. Ogni puntata si aprirà e si chiuderà con gli scritti dell’orsetto, in cui racconterà a sua zia cosa ha imparato sulla vita attraverso le avventure vissute quotidianamente.

Le Avventure di Paddington avranno anche un nuovo tema musicale. Paddington Bear, questo il titolo del motivetto che accompagnerà il goloso orso. Nella versione originale, la canzone è stata scritta e interpretata da Gary Barlow, ex-componente di una delle boy band più famose degli anni ‘90: i Take That. Paddington, che prende vita dalla fantasia letteraria di Micheal Bond (inventò il personaggio nel lontano 1958), ha fatto il suo debutto sul grande schermo alla fine del 2014 con la prima pellicola a lui dedicata. Il sequel è arrivato tre anni più tardi, nel 2017. Il terzo film è già in lavorazione e sarà presto disponibile a tutti i fan del mondo.

