Non è l'Arena, la verità di Alberto Zangrillo sui decessi da Covid-19: "Tasso mortalità preoccupante, ma i numeri forse sono sovrastimati"

Alberto Zangrillo, dopo le polemiche sulla sua frase "il virus è clinicamente sparito", è tornato a dire la sua. In collegamento con Non è l'Arena, il direttore della terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, ha messo in guardia gli italiani: "Tutti i giorni c'è ancora un indice preoccupante di mortalità. Il lockdown è servito e l'Italia si è comportata in modo esemplare. Noi non conoscevamo nulla del virus, siamo stati tutti bravi. Il Covid-19 c'è ancora e non è mutato, ma prima o poi la mascherina la dovremo dimenticare se continuiamo a comportarci bene".

E ancora: "A metà aprile sono stati sottostimati i decessi, ora forse sono sovrastimati. Non dobbiamo terrorizzare gli italiani. Dobbiamo stare tranquilli e comportarci con senso di responsabilità. L'Italia sta uscendo dalla fase critica".

