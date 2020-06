Le Iene, Dagospia: "Gira voce di un servizio su Myrta Merlino bloccato da Davide Parenti"

15 giugno 2020 a

Gira voce che a Le Iene ci sia un servizio su Myrta Merlino bloccato per motivi oscuri da Davide Parenti. La notizia, intrigante e per certi versi esplosiva è riportata da Giuseppe Candela su Dagospia e si basa su fonti interne a Cologno Monzese. "Le Iene avevano messo gli occhi su Myrta Merlino, conduttrice de L'Aria che tira su La7", si legge su Dago. "La squadra stava lavorando a un servizio sull'ex compagna di Domenico Arcuri (l'attuale commissario straordinario all'emergenza sanitaria del coronavirus, nominato da Giuseppe Conte, ndr) quando Davide Parenti avrebbe posto uno stop". La domanda, a questo punto, è d'obbligo: "Sarà vero e soprattutto di cosa si tratta?". Per dirla alla Dago: "Ah, saperlo...":

