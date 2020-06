Striscia la Notizia, colpo basso a Del Debbio: "Non se ne è reso conto?". Sbroccata e imbarazzo, il fuorionda

17 giugno 2020 a

"Va benissimo così. Non rompete i cog***". Un clamoroso sfogo firmato Paolo Del Debbio, piovuto nel corso della puntata della scorsa settimana di Dritto e Rovescio, il programma di Rete 4. Uno sfogo catturato dal microfono del conduttore: già, si era appena tornati in onda dopo la pubblicità e Del Debbio non immaginava di essere già in diretta. Risultato? La sua rabbia contro la regia - non è chiaro il motivo della sua furia - è finita per errore nelle case di tutti gli italiani che seguivano il programma. Un fuorionda troppo gustoso per Striscia la Notizia, che ovviamente non può fare a meno di riprenderlo e di rilanciarlo. E così, nella puntata di martedì 16 giugno del tg satirico di Canale 5, ecco che ci ritroviamo la sbroccata di Del Debbio in prima posizione nella classifica dei Nuovi Mostri, ossia il meglio del peggio della settimana televisiva, almeno secondo la redazione di Striscia la Notizia. "Paolo Del Debbio che non si rende conto di essere in onda e manda a quel paese dei collaboratori si piazza dritto in vetta alla classifica dei Nuovi Mostri", scrivono sul sito del tg satirico.

Striscia la Notizia, Del Debbio primo a I nuovi mostri: il servizio

