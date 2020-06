Striscia la Notizia scatena Bruno Vespa: l'impensabile scenata di gelosia dei politici

17 giugno 2020 a

Nell'Italia al tempo del coronavirus i politici sono stati sostituiti dai virologi. Non solo per quel che riguarda le decisioni relative al nostro Paese, almeno fino a qualche settimana fa, ma anche in televisione e nell'immaginario delle persone. Una circostanza a cui Striscia la Notizia dedica un servizio, trasmesso nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 martedì 16 giugno. E così ecco che il Bruno Vespa interpretato da Gianpaolo Fabrizio, alias "Vespone", va ad interpellare i politici proprio su questo punto: che cosa ne pensando dei vari virologi che si sono avvicendati in salotti e programmi televisivi nelle lunghe settimane della pandemia? Le risposte tratteggiano un quadro chiarissimo: i nostri politici, dei virologi, sono gelosi. Anzi, gelosissimi.

Striscia, Vespa e i politici gelosi dei virologi: il servizio

