Striscia la Notizia, bomba-immigrazione: "Come rinnovano i permessi di soggiorno", un clamoroso scandalo

18 giugno 2020 a

a

a

Un caso sollevato da Striscia la Notizia. Un caso che fa riflettere relativo ai permessi di soggiorno per gli immigrati. Il tg satirico di Canale 5 se ne è occupato nella puntata trasmessa mercoledì 17 giugno. L'inviato Max Laudadio torna a parlare di un ragioniere titolare di un Caf, il quale promette di ottenere finanziamenti a persone che però, i requisiti per ottenere quei denari, proprio non li hanno. Ma non solo. Laudadio ha infatti scoperto che le attività sospette del ragioniere non si fermano a quello: l'uomo, infatti, promette anche il rinnovo del permesso di soggiorno attraverso metodi poco trasparenti (per usare un eufemismo). E fate attenzione alla reazione del furbetto quando Max Laudadio va a chiedergli contro del suo operato e delle sue azioni...

Striscia, il rinnovo dei permessi di soggiorno: il servizio

Pandemia e meteoriti? Ecco come Al Bano pronuncia le due parole: prego? Imbarazzo totale, doppia gaffe da record

Striscia la Notizia scatena Bruno Vespa: l'impensabile scenata di gelosia dei politici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.