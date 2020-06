L'Eredità, "non è un'anteprima di tempo fa": lo straziante messaggio di Flavio Insinna

19 giugno 2020 a

È stato costretto a una precisazione, Flavio Insinna, aprendo l'ultima puntata de L'Eredità in onda su Rai 1 giovedì 18 maggio. "Non è un'anteprima di tempo fa", ha spiegato il conduttore riferendosi alle battute iniziali del quiz. E perché mai lo ha detto? Semplice, perché Insnna ha deciso di leggere un messaggio arrivato alla redazione de L'Eredità nel periodo dell'ultima Pasqua, in piena quarantena e lockdoown per il coronavirus. Messaggio che recitava: "Abbiamo passato un periodo di Pasqua complicatissimo, tutti insieme, cercando di essere uniti anche a distanza". Messaggio che ha toccato Insinna, che ha così scelto di leggerlo seppur di qualche mese fa. Un messaggio di speranza, una sorta di "inno alla ripartenza". Flavio Insinna ha chiosato, rivolgendosi ai telespettatori: "A L'Eredità è festa quando lo decidete voi".

