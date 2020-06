Domenica In, Belen Rodriguez senti Mara Venier: "Donne pazze di Stefano De Martino? Lui le respinge"

21 giugno 2020 a

Stefano De Martino si collega con Mara Venier a Domenica In per la seconda settimana consecutiva. Il presentatore di Made in Sud stavolta non è solo, ma con Fatima Trotta e parte del cast del programma comico di grande successo. Ovviamente non poteva mancare qualche riferimento a Belen Rodriguez, anche se nessuno la cita apertamente. Si parla infatti di donne e la Venier si fa serissima quando dichiara “lui le respinge”, un chiaro riferimento alle voci di presunti tradimenti che De Martino avrebbe consumato nei confronti della Rodriguez. Poi è arrivato il commento del diretto interessato, ironico fino a un certo punto: “Quella delle donne è una religione che non professo più”. Un messaggio di riconciliazione indirizzato a Belen?

