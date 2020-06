Live-Non è la D'Urso, il gesto clamoroso di Lucia Bramieri: "Pronta a dare il mio Telegatto"

Francesco Fredella 22 giugno 2020 a

Lucia Bramieri vuole fare pace con Angela Baldassini (l’ultima compagna di Gino. Bramieri, padre di Cesare che Lucia sposò tanti anni fa). A Live-Non è la D'Urso, in onda su Canale 5 domenica 21 giugno, la vedova di Cesare Bramieri racconta si essere disposta persino a donare il Telegatto vinto da Gino alla Baldassini. Quella statuetta è stata al centro di uno scontro durissimo tra le due donne.

“Faccio un appello alla signora Angela Baldassini. Se le fa tanto piacere riavere questo Telegatto, io glielo do. Ma lei deve venire qui, farsi vedere. Non si è mai esposta... Sono una persona generosa e posso fare questo regalo, non perché io lo debba fare. Facciamo la pace in diretta, dietro le quinte", racconta la Bramieri in diretta. Quel Telegatto l’ha portato persino nella casa del Gf. Ora potrebbe darlo alla Baldassini. Ma solo dopo una pace in televisione davanti a tutti. Accadrà per davvero?

