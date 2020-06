Live-Non è la D'Urso, ricordate Roberta Beta? Dopo sette anni, così: pazzesca trasformazione

22 giugno 2020 a

Ve la ricordate Roberta Beta, una delle indimenticabili protagoniste della prima edizione in assoluto del Grande Fratello? Bene, è tornata a farsi vedere dopo molto tempo in televisione, all'ultima puntata stagionale di Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5 domenica 21 giugno. Molto cambiata, quasi irriconoscibile dietro ai grossi occhiali tondi, come sempre elegantissima e impeccabile, la Beta ha raccontato la fine della sua ultima storia d'amore, durata 7 anni. "Sono stata tradita, l'ho scoperto con un messaggio sul telefonino e sono letteralmente scappata", ha rivelato. E ancora: "Il tradimento non è questione di corna - ha proseguito - È una cosa più profonda. Eravamo nel suo ufficio, stavamo insieme da quasi sette anni. È arrivato un messaggio da una donna della quale io sospettavo qualcosa di strano. C'era scritto Amore mio mi manchi da morire... Ho aspettato che lui tornasse...". E lo ha scaricato, senza neppure starci a pensare più di tanto.

