Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e la "quota trash" garantita: i due nomi caldissimi

Francesco Fredella 23 giugno 2020 a

a

a

Sarebbero pronti i bagagli per Rosanna Cancellieri e Vera Gemma. Anche loro, da rumors, potrebbero sbarcare al Grande Fratello Vip di Signorini (previsto per settembre). TvBlog nei giorni scorsi ha anticipato i nomi di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Nessuna conferma da Signorini che avrebbe garantito la cosiddetta “quota trash”. Ora occorre capire quali altri personaggi entreranno nella casa. Sembra che il cast sia quasi al completo, ma non mancano le riserve in caso di addio improvviso. La Cancellieri è stata una delle concorrenti de L’isola (anni fa) mentre Vera l’abbiamo vista a Pechino con Gennaro Lillio. E c’è chi sostiene che tra loro possa esserci qualcosa. Mistero.

Grande Fratello Vip, "la prima volta": occhio, cosa si lascia sfuggire Alfonso Signorini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.