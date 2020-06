Lucia Nunez, confessione esplosiva ad Alfonso Signorini: "Lo voglio. Io e la mia compagna..."

Francesco Fredella 17 giugno 2020 a

Voglia di maternità. Lucia Nunez, ex concorrente del Grande Fratello Vip, rivela a Chi (diretto da Alfonso Signorini): “Sto iniziando la prima fase dell’inseminazione assistita perché io e la mia compagna vogliamo allargare la famiglia. Vorrei una femmina. Solo così potrò dimenticare l’inferno nel quale anni fa ero precipitata per il mio bambino mai nato”. Tra Lucia e Barbara c’è tanto amore. Adesso, la voglia di maternità è una delle notizie più belle per la super coppia che abbiamo ammirato al Grande Fratello vip. Licia ha voltato pagina dopo la storia con Imma Battaglia, con la quale aveva avuto un rapporto. Tutto è finito. Oggi Imma è felicemente legata a Eva Grimaldi.

