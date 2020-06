Clizia Incorvaia, bomba su Paolo Ciavarro: "I rapporti veri...", doccia gelata

Francesco Fredella 16 giugno 2020 a

a

a

Amore vero o flirt? Domanda da cento milioni di dollari. Tutti, dopo la fine del Grande Fratello vip, hanno creduto a quei baci ed abbracci. Tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, i due concorrenti dell’ultimo reality di Signorini, c’è stato da subito fuoco. Passione. Ora sono lontani: lei è tornata a Milano, dopo un periodo in Sicilia, lui a Roma. “Finora il cordone ombelicale l’ho avuto solo con mia figlia Nina. Per le altre persone del mio cuore non è la distanza a mettere in discussione i rapporti. C’è un legame di anime, non c’è bisogno di ostentare sempre perché c’è la vita vera, gli impegni per ognuno di noi. Non voglio che mi facciate domande futili in continuazione”, racconta Clizia Incorvaia nelle sue stories Instagram. “I rapporti veri si basano sulla vicinanze delle anime e non dello spazi”. Questa frase è stata una vera doccia fredda per i fan. Ma non ci sarebbe alcun problema tra loro. I beninformati, infatti, raccontano che si tratta solo di un allontanamento momentaneo. Nulla di più. Paolo e Clizia torneranno più uniti che mai. Non li vedrete a Temptation island (che partirà a luglio) come qualcuno aveva spifferato. Assolutamente no.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.