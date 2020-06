Striscia la Notizia, Greta Thunberg al mare per rilassarsi: "Non rompetemi"

25 giugno 2020 a

Greta Thunberg, quella di Striscia la Notizia, si lascia alle spalle il clima e si dedica alle vacanze. "Adesso non rompetemi che voglio andare al mare", questa la frase con cui l'imitatrice Valeria Graci imita la paladina dell'ecologia. Nella caricatura realizzata dal tg satirico si vede però una Greta poco ferrata in materia: prima non riesce a recuperare il telo, poi tenta invano la costruzione di un castello di sabbia con risultato finale la paletta spaccata a metà e infine si deve adeguare. "Niente catamarano", sono finiti infatti i bei tempi, ora l'eroina svedese deve muoversi con un pattino, una vera e proprio beffa.

