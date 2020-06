Made in Sud, De Martino sfottuto in diretta su Belen Rodriguez: "A casa tutto bene? Ti porto una comunicazione...", gelo su Rai 2

26 giugno 2020 a

Clamoroso in diretta a Made in Sud, il programma di Stefano De Martino su Rai 2, nella puntata del 25 giugno 2020. Clamoroso imbarazzo per il ballerino fresco di fragorosa e chiacchieratissima rottura con Belen Rodriguez, un nuovo addio di cui ancora però non si conoscono le motivazioni. Il punto è che durante la trasmissione era arrivato il momento dell'intervento del comico Peppe Iodice, il quale ha tirato in ballo proprio la showgirl argentina, davanti a Stefano. "A casa tutto bene, si è sbloccata la situazione?", ha chiesto tagliente Iodice. Dunque De Martino, in evidente imbarazzo, ha provato a sviare: "Tutto bene". Ma a Peppe Iodice non bastava, dunque ha insistito: "Ti porto una comunicazione, ti saluta tanto maculata Rodriguez", ha aggiunto. Gelo da parte di Stefano, che ha abbozzato un sorriso e ha risposto: "Salutamela tanto, salutamela affettuosamente". Dunque, il monologo di Iodice è proseguito su altri argomenti.

