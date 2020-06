La Vita in Diretta, rivolta pro-Lorella Cuccarini: "Ingiustizia", "Inqualificabile". Terremoto in Rai prima dell'ultima puntata

26 giugno 2020 a

Certo, ancora non è ufficiale ma pare sostanzialmente certo: addio a Lorella Cuccarini, accusata di "eccesso di sovranismo" e costretta a lasciare dalla prossima stagione la conduzione de La Vita in Diretta su Rai 1. Ma ora, alla vigilia dell'ultima puntata - in onda oggi, venerdì 25 giugno - diversi colleghi Rai sono scesi in campo contro di lei, contro dunque la scelta di Viale Mazzini. In primis Pierluigi Diaco, che ha twittato: "È una professionista che lavora con passione e correttezza. Le auguro che la vita professionale continui a darle ciò che merita". Dunque Salvo Sottile, che ha dipinto la situazione con poche ma pesantissime parole: "È una grande professionista. C’è ancora spazio per lei. Usare l’alibi della politica per annacquare 30 anni di mestiere lo trovo ingiusto". L'allontanamento della Cuccarini, insomma, diventa un grosso caso in Rai. Si pensi che solo pochi giorni fa anche Giorgia Meloni aveva detto la sua: "Escludere per cieca ideologia una professionista qualificata e amata è ingiustificabile", aveva tagliato corto la leader di Fratelli d'Italia. La Rai ci ripenserà?

