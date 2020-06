Belen Rodriguez, a Io e Te una domanda inaspettata per Stefano De Martino: "Ma ti ha picchiato?"

26 giugno 2020 a

La fine della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai sulla bocca di tutti, anche quella di Pierluigi Diaco e Giancarlo Magalli. I due, nel salotto di Io e Te, trasmissione condotta da Diaco e in onda su Rai 1, disquisiscono sulla rottura dell'anno. Tutto nasce dal conduttore de I Fatti Vostri che ammette di voler intervistare l'ex ballerino di Maria De Filippi. "Devi andare sull’attualità - esordisce scherzosamente Magalli -. Quindi intervisterei De Martino per chiedergli se la moglie lo ha picchiato”. Con ogni probabilità un altro modo per dire che è quasi impossibile lasciare una showgirl bella come Belen.

"Io non leggo queste cose", ha invece precisato Diaco senza dimenticare i complimenti al ballerino, ora alle prese con la conduzione di Made in Sud. Talento, quello di De Martino, riconosciuto anche da Magalli.

