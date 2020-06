Striscia la Notizia, Lorella Cuccarini e il gelo con Alberto Matano: "Dietro le quinte si sapeva già"

26 giugno 2020 a

“E alla fine rottura fu. Che tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano non fosse scattato l’amore dietro le quinte de La Vita in Diretta si sapeva già”. Così Striscia la Notizia ha commentato la notizia del giorno, quella della lettera della Cuccarini che ha minato la serenità in casa Rai proprio a poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata. A settembre ci sarà soltanto Alberto Matano alla conduzione, mentre la Cuccarini sarà epurata per presunte simpatie sovraniste. E allora lei ha deciso di uscire allo scoperto con parole di fuoco nei confronti del collega, definito (pur senza citarlo mai apertamente) un personaggio dall’ego sfrenato e dall’insospettabile maschilismo. “Una rottura a tutti gli effetti - la definisce Striscia - e ormai irreparabile, che si meriterebbe di certo una posizione nel nostro Spetteguless (se non fosse andato in onda ieri l’ultimo capitolo di questa stagione, peccato)”.

