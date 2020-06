Romina Power a Domenica In, finisce in lacrime. E Mara Venier infrange il protocollo coronavirus

28 giugno 2020 a

a

a

Finisce a lacrime in diretta l'intervista di Romina Power a Domenica In, con Mara Venier che infrange i protocolli coronavirus e abbraccia, commossa, l'ex moglie di Albano Carrisi. Troppo fresco il dramma di Romina, che ieri ha perso la sorella Taryn Power, morta in Wisconsin dopo una battaglia contro la leucemia. "Non è giusto", ha continuato a ripetere affranta la Power. "Non me ne frega niente del fatto che non ci dovremmo abbracciare", si è poi scusata la Venier. "Nemmeno a me", le ha fatto eco Romina. Potere dell'emozione, che ha travolto studio, staff dietro le quinte e anche il pubblico a casa, a giudicare dalle reazioni live su Twitter

