Ambra Angiolini, l'attrice si confessa a cuore aperto: “Venti anni fa non stavo passando un bel periodo”

28 giugno 2020 a

Ambra Angiolini approfittando dei 50 anni del Pride ha voluto ricordare la sua esperienza al World Pride 2000: un anno difficile dal punto di vista lavorativo, che ha però preso una piega diversa quando ha partecipato a quell'evento per i diritti della comunità LGBT. Ambra Angiolini: si trovava sul carro del Circolo Mario Mieli a divertirsi, ma soprattutto a far valere i diritti umani. Una battaglia che ricorda con piacere soprattutto perché era intrappolata in un momento particolare della sua vita, che non può cancellare: “Non stavo passando un bel periodo – ha confessato sul suo profilo Instagram - professionalmente parlando, non mi si filava più nessuno. Quella bandiera, invece, sventolava per me anche senza vento”.

Oggi invece professionalmente è sulla cresta dell'onda: il direttore di Rai Uno Stefano Coletta sta pensando a dei programmi su misura per lei. L'ex ragazza di Non è la Rai ha già rifiutato La Vita In Diretta Estate, ma presto tornerà anche come attrice in una fiction Mediaset come Il Silenzio dell’Acqua (prossimamente in onda su Canale 5 la seconda stagione).

