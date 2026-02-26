Sanremo 2026, Caterina Balivo e il miracolo di Renga e Yolanda

Nell’attesa, si scaldano i motori con Francesco Renga, in gara con Il meglio di me, e sua figlia Jolanda, avuta da Ambra Angiolini. Balivo chiede conto al cantante bresciano del suo primo successo sanremese: «Ci sono delle volte in cui i pianeti si allineano in un modo magico, particolare e succedono queste cose, perché quello lì era un Sanremo al quale davvero non avrei dovuto partecipare», spiega l’artista. «Mi dici come nasce il capolavoro Angelo?». "Io avevo questa canzone che avevo fatto con il mio maestro di canto Maurizio Zappatini, lui aveva costruito la musica per un esercizio vocale, per me, però aveva un altro testo, una cosa molto particolare.

Quando poi Paolo (Bonolis, ndr) mi chiamò per fare il Festival, io non avevo una canzone perché era appena uscito con un album. L’album stava andando bene, in singolo e in radio funzionava, quindi dico «Paolo io non ce l’ho il pezzo». Poi vado a scartabellare, trovo questo cd, ancora c’erano i cd. Ed era quella notte dello tsunami, ti ricordi? E c’era lei piccolissima sopra», prosegue Renga con Jolanda che sorride seduta accanto a lui. «Io vedo queste immagini, era notte, dovevo scrivere il testo e mi è venuta questa sensazione quasi opprimente di questa responsabilità gigantesca, ho concretizzato proprio il fatto di essere diventato padre e ho chiesto aiuto a un angelo che era mia madre in quel momento. Ed è venuta fuori Angelo, quindi è tutto a caso, non c’è dietro nessuno». «Tua mamma si chiamava Yolanda, tu l’hai persa a 17 anni». «Sì e lei si chiama Yolanda anche per questo».