Giovanna Botteri contro Striscia la notizia a Domenica In: "Visto come sono vestita oggi?", si apre la giacca e Venier a bocca aperta

Colpo di scena a Domenica In, con Mara Venier che resta a bocca aperta. Giovanna Botteri, in collegamento da Pechino, torna sulla polemica con Striscia la notizia sul suo look e spiazza tutti: "Hai visto come sono elegante oggi? Dicono che ho sempre la stessa maglietta e invece hai visto che non è sempre la stessa?", se la ride aprendosi la giacca d'ordinanza e mostrando una t-shirt bianca con stampato il faccione proprio della Venier.

Un bell'omaggio alla padrona di casa e una stilettata a Michelle Hunziker, Gerry Scotti e a tutta la banda di Antonio Ricci, finiti loro malgrado nel tritacarne per un servizio sul look trasandato della corrispondente Rai (che in realtà volevano difendere).

