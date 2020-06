Lorella Cuccarini, la Rai pronta a tutto pur di tenerla: l'ultima proposta è uno sfregio a Matano

29 giugno 2020 a

a

a

Sembra che Lorella Cuccarini sia uscita vincitrice dalla polemica con Alberto Matano. Dopo il sofferto addio a La Vita in Diretta, per la presentatrice ci potrebbe essere un clamoroso colpo di scena. Come rivela Blogo, infatti, l'ex ballerina è contesa dalla Rai e da La7. Nei giorni scorsi la Cuccarini avrebbe incontrato il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, per parlare del suo futuro lavorativo. Risultato?

La Cuccarini fatta fuori da Pd e M5s. Retroscena Vita in diretta: quella maglietta esibita in onda...

In ballo ci sarebbero show e varietà in prima serata, come la rivisitazione di Fantastico, programma che ha lanciato la showgirl negli anni Ottanta e che potrebbe vedere la presenza di Pippo Baudo. Ma sarà una dura lotta per la Cuccarini, ora corteggiata anche da La7. E chissà se queste nuove proposte irritani o meno Matano che con l'ex ballerina non nutre buoni rapporti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.