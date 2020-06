Lorella Cuccarini, dopo le frasi misteriose un'altra frecciata: "Gli anni televisivi più felici", con chi ce l'ha

Francesco Fredella 29 giugno 2020 a

“Gli anni televisivi vissuti insieme sono ancora tra i più spensierati e felici. Buon compleanno amico mio”: parola di Lorella Cuccarini. Gli auguri, ovviamente, sono indirizzati a Marco Columbro. Fin qui nulla di strano. Tra i due c’è stato un lungo sodalizio professionale a Mediaset. E la ballerina, con un post sui social, decide di omaggio Columbro, che tra l’altro è scomparso dai radar della televisione. Ma il suo post, in qualche modo, sembra l’ennesima frecciatina indirizzata a Matano - dopo le frasi misteriose dei giorni scorsi. La ballerina, che è stata al fianco dell’ex mezzobusto del Tg1 a La vita in diretta, non è stata confermata per la prossima stagione. Il motivo sarebbero le sue simpatie sovraniste. Ed ha sbottato contro il conduttore con il quale, fino a due giorni prima dell’addio, sembrava andasse d’amore e d’accordo. La Cuccarini, all’ultima puntata de La Vita in diretta, ha usato parole durissime dicendo di aver collaborato con un collega un “ego smisurato” (forse riferito a Matano).

