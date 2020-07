Bianca Berlinguer travolge Parenzo e Telese: #Cartabianca caterpillar, In Onda Prima Serata non decolla

01 luglio 2020 a

Non decolla In Onda. Il talk serale di La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese, dopo un debutto fiacchetto, martedì sera si scontrano con la corazzata #Cartabianca e Bianca Berlinguer travolge la coppia di colleghi. Il collaudatissimo talk di approfondimento di Rai3 ha totalizzato 1.252.000 spettatori pari ad uno share del 6.7% (presentazione di 25 minuti: 791.000 – 3.7%), mentre In Onda Prima Serata si ferma a 445.000 spettatori con uno share del 2.3%. Si potranno consolare con la vittoria parziale nella prima parte con la concorrenza di Veronica Gentili e Stasera Italia: 1.075 milioni per Parenzo e Telese con In Onda contro i 992mila telespettatori (5,2%) nella prima parte e 1.019 nella seconda (4.9%).

