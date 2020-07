Temptation Island, Antonella Elia sbrocca subito: "Guarda cosa fa...", anticipazione-choc

01 luglio 2020 a

C’è grande attesa per Temptation Island, che andrà in onda a partire da giovedì 2 luglio. Le prime anticipazioni sono roventi ed è proprio il programma condotto da Filippo Bisciglia a renderle note. Nel video viene subito messa alla prova la coppia nip formata da Annamaria e Antonio, che sembra essere già ai ferri corti: lei assiste sconcertata ad un video che le viene mostrato. “Gli viene presto la libidine a lui”, è la frase di Annamaria a cui fa seguito il commento di Antonella Elia che lascia poco spazio all’immaginazione in merito alla gravità di quanto visto: “No vabbè… guarda che fa!”. Non resta che aspettare domani per scoprire tutti i dettagli.

