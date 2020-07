Ogni Mattina, Adriana Volpe chiama Andrea Denver: faccia a faccia, soccorso share?

Francesco Fredella 02 luglio 2020 a

Preparatevi a vederli assieme a Ogni Mattina su Tv8. Andrea Denver e Adriana Volpe in video. Proprio come al Grande Fratello. Il bel modello, che è finito nel vortice delle polemiche per un’amicizia sospetta con la Volpe, sarà ospite di Ogni mattina (il nuovo programma di Adriana e Alessio Viola, su Otto, che non sta brillando come ascolti). Ci pensa Denver a far salire l’asticella dello share? Ogni mattina, anche ieri, ha racimolato 100 mila spettatori, inchiodato all’1% di share. Dati molto bassi, che non fanno ben sperare nonostante l’entusiasmo dei conduttori. Denver, intanto, non sta frequentando altre trasmissioni televisive. Dopo il Grande Fratello lo stop. Una brusca frenata. Adesso, a quanto pare, torna in pista. Secondo i rumors, dovrebbe essere un’intervista face to face. E toccherà alla Volpe, a quanto pare, intervistarlo. “Alessio Viola fatte da parte”, direbbe qualcuno.

