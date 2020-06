Ogni Mattina, Adriana Volpe e Alessio Viola: subito gelo, il saluto snobbato clamorosamente

30 giugno 2020 a

a

a

Ogni Mattina non ha avuto negli ascolti lo stesso riscontro dei social. Soltanto 98mila spettatori, pari all’1% di share, hanno seguito la prima puntata del programma inedito su Tv8. Probabilmente Adriana Volpe e Alessio Viola devono fare i conti con un approccio non facile, soprattutto in una fascia oraria che non regala molte gioie a livello di ascolti. Nel programma si tratta un po’ di tutto a livello di contenuti, ma i due conduttori per ora non dispiacciono affatto e sembrano avere potenziale. Anche se certi meccanismi di coppia, come è normale che sia, devono ancora essere trovati e affinati. E così nella seconda puntata non è sfuggito un siparietto curioso: la Volpe ha tentato di salutare col gomito il suo collega, che però non se n’è accorto e l’ha ignorata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.