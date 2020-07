Benedetta Rinaldi, il neodirettore di Rai Tre vorrebbe Benedetta Rinaldi con Michele Mirabella nel programma Tutta Salute

02 luglio 2020 a

Franco Di Mare, appena arrivato sulla tolda di comando della terza rete, dovrebbe affidare uno spazio alla sua ex collega Benedetta Rinaldi, con il quale ha condotto Unomattina. Il sogno della Rinaldi sarebbe stato quello di tornare nel programma mattutino di Rai Uno, ma ora che Di Mare è diventato direttore di Rai Tre pensa a lei per la conduzione di Tutta Salute assieme a Michele Mirabella e Carlotta Mantovan.

Lontana dalla tv da mesi, Benedetta Rinaldi è ormai mamma a tempo pieno e si gode la gioia della sua seconda maternità. La piccola Benedetta è venuta alla luce il 12 febbraio e, insieme al fratellino, riempie le giornale dell’ex conduttrice di Unomattina. "In questi mesi sono stata rilegata in casa senza poter ricevere visite dai miei parenti”, ha confessato in una recente intervista.

