Temptation Island, Ciavy e Valeria: sfregio clamoroso, vede le tentatrici e perde la testa

Prima puntata della nuova edizione di Temptation Island su Canale5 e primi drammi per una coppia che, fin da subito, non si dimostra particolarmente solida. Basta un errore di Ciavy a mandare in tilt Valeria. Lui, appena arriva il momento di andare via con le tentatrici, non saluta Valeria. Si fionda con la super sexy ragazza e va via. Lei va su tutte le furie. Piange. Reazione a sorpresa. “Lui ha fatto aspettare la single per godersi la fidanzata: bravo Pietro”, dice Valeria riferendosi ad Antonella e Delle Piane. Tra loro, a quanto pare, finirà malissimo. Un vero terremoto. Ciavy, pr di professione, si lascia andare al party di benvenuto.

