Selvaggia Lucarelli, duro articolo contro Pierluigi Diaco: "Ha un'evidente difficoltà a gestire la rabbia"

Selvaggia Lucarelli attacca Pierluigi Diaco, La Lucarelli definisce il collega come una persona “autoreferenziale”, “antipatica”, “opportunista”. Ha “un’evidente difficoltà a gestire la rabbia. Non si diventa personaggi a botte di antipatia, a meno che l’antipatia non sia supportata da un grande talento di cui a mio parere in Diaco non esiste una traccia riscontrabile”.

La giurata di Ballando con le stelle, nel suo articolo du Tpi, narra anche un retroscena inedito capitato di recente, quando fu ospite da Mara Venier a Domenica In proprio al fianco di Diaco per parlare dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo. Nella fattispecie racconta di non essere “riuscita ancora una volta a prendere la parola” per i continui interventi di Diaco. Poi il retroscena: “E non solo io, una nota giornalista se ne andò durante la diretta. Mi ha colpito quella fame di microfono che è tipica di chi per vincere la corsa non esiterebbe a darti una gomitata e a farti finire nel cespuglio”, conclude.

